Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Про це під час свого прямого ефіру розповів мер Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Олександр Сєнкевич розповів, що будь-які зміни щодо назв будуть виходити на громадське обговорення і лише після цього на затвердження міськради. Крім того, буде створено комісію з 15 осіб, що фахово вивчатиме доцільність перейменувань.

– Сьогодні на сесії прийнято новий варіант «Положення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів та інших споруд на території міста Миколаєва». Будемо позбавлятись російських назв. В нашій країні є дуже багато героїв, багато того, чим ми пишаємось, і, згідно з законодавством, до того, як питання перейменування вийде на громадське обговорення, а потім – в сесійну залу на затвердження, будь-яка пропозиція потрапляє до Комісії з питань перейменування-найменування. Саме вона фахово вивчає доцільність перейменування і готує рекомендації до розгляду міської ради. Кількість членів цієї комісії складає 15 осіб – 4 посадові особи (2 від управління з питань культури і 2 від департаменту архітектури і містобудування) та представники громадськості (вчені, історики, мовознавці, краєзнавці, громадські діячі тощо). І ось кандидатури 11 представників громадськості до комісії можуть бути висунути трудовими колективами, громадськими об’єднаннями, депутатами міської ради, членами виконавчого комітету. Пропозиції надсилайте, будь ласка, на нашу канцелярію. Склад комісії затверджує міська рада, - сказав мер.

Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Про це під час свого прямого ефіру розповів мер Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Олександр Сєнкевич розповів, що будь-які зміни щодо назв будуть виходити на громадське обговорення і лише після цього на затвердження міськради. Крім того, буде створено комісію з 15 осіб, що фахово вивчатиме доцільність перейменувань.