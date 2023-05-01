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Миколаївський університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який був зруйнований обстрілом РФ влітку минулого року.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За проєкт в університеті готові заплатити 1 мільйон 445 тисяч гривень. Розроблятиме документацію фізична особа-підприємець Атанасов Олег Панасович. Зробити це він має до 12 червня 2023 року.
Проєкт повинен врахувати те, що у рамках реконструкції головного корпусу вишу має бути передбачено проведення будівельних робіт у три черги:
Перша — аварійно відновлювальні роботи конструкції будівлі та інженерних комунікацій.
Друга — створення захисного укриття, що слугуватиме сховищем для працівників і студентів від стихійного лиха та катастроф у мирний час та у воєнний час — захищатиме віл сучасної зброї масового ураження. В рамках другої черги необхідно передбачити комплекс інклюзивних заходів.
Третя черга — роботи з енергоефективності будівлі, в тому числі утеплення фасаду.
Нагадаємо, що 15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста – Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.
Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни. Наразі перед вишем стоїть завдання виконати роботи з розбору завалів.
Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.
Миколаївський університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який був зруйнований обстрілом РФ влітку минулого року.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
За проєкт в університеті готові заплатити 1 мільйон 445 тисяч гривень. Розроблятиме документацію фізична особа-підприємець Атанасов Олег Панасович. Зробити це він має до 12 червня 2023 року.
Проєкт повинен врахувати те, що у рамках реконструкції головного корпусу вишу має бути передбачено проведення будівельних робіт у три черги:
Перша — аварійно відновлювальні роботи конструкції будівлі та інженерних комунікацій.
Друга — створення захисного укриття, що слугуватиме сховищем для працівників і студентів від стихійного лиха та катастроф у мирний час та у воєнний час — захищатиме віл сучасної зброї масового ураження. В рамках другої черги необхідно передбачити комплекс інклюзивних заходів.
Третя черга — роботи з енергоефективності будівлі, в тому числі утеплення фасаду.
Нагадаємо, що 15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста – Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.
Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни. Наразі перед вишем стоїть завдання виконати роботи з розбору завалів.
Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.