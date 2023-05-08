Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередніми даними, троє чоловіків випивали алкоголь у квартирі одного з них у Черкасах. Потім у процесі «відпочинку» до них приєдналася знайома дівчина. Вони вживали алкоголь, а потім із застосуванням фізичної сили зґвалтували дівчину, зазначили слідчі.

Наразі чоловіків затримали. Вони свою провину заперечують. Їх підозрюють у груповому зґвалтуванні неповнолітньої. У разі доведення вини, їм загрожує ув'язнення до 12 років.

Нагадаємо, РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».