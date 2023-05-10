Створення дитячого діагностичного центру в Миколаєві наразі наближається до стадії розробки проекту.

Про стан робіт начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай розповіла на брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент «‎НикВести»‎.

За її словами, сьогодні вже розпочато роботи над створенням діагностичного центру, який передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.

— Це дуже амбітна мрія, яка сьогодні починає уже втілюватися в життя. Замість того, щоб у нас були розкидані спеціалісти та розкидане обладнання по всьому місту, буде досить правильно зробити один діагностичний центр, в якому з 8 ранку до 8 вечора буде зконцентровано все медичне обладнання, і мама з дитиною можу прийти та пройти обстеження абсолютно у всіх спеціалістів, – розповіла журналістам Ірина Шамрай.

Вона зазначила, що в майбутньому діагностичному центрі планується будівництво бомбосховища з прямим переходом у стаціонарний комплекс та розповіла про ряд інших технічних особливостей.

— Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня буде з одного кінця міста, другий заклад тут і ми охопимо все дитяче населення. Якщо треба плановий медичний огляд, ми все концентруємо в одному місті, щоб було зручно і батькам і маленьким пацієнтам, – наголосила начальниця управління.

З її слів, на сьогоднішній день відпрацьовується візуалізація проекту. Зокрема, міський архітектор вже виходив на місце майбутнього діагностичного центру.

— Сьогодні вже виходив на місце міський архітектор, відпрацьовується візуалізація проекту. В понеділок мер проводив нараду на території другої дитячої міської лікарні, було роздано вже усім конкретні завдання і ми наближаємося вже до виготовлення проекту, – резюмувала Ірина Шамрай.

Раніше повідомлялося, що управління охорони здоров’я в рамках Програми відновлення міста лише пропонує побудувати дитячий діагностичний центр з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу на території міської дитячої лікарні №2.