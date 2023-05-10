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Створення дитячого діагностичного центру в Миколаєві наразі наближається до стадії розробки проекту.
Про стан робіт начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай розповіла на брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент «НикВести».
За її словами, сьогодні вже розпочато роботи над створенням діагностичного центру, який передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.
— Це дуже амбітна мрія, яка сьогодні починає уже втілюватися в життя. Замість того, щоб у нас були розкидані спеціалісти та розкидане обладнання по всьому місту, буде досить правильно зробити один діагностичний центр, в якому з 8 ранку до 8 вечора буде зконцентровано все медичне обладнання, і мама з дитиною можу прийти та пройти обстеження абсолютно у всіх спеціалістів, – розповіла журналістам Ірина Шамрай.
Вона зазначила, що в майбутньому діагностичному центрі планується будівництво бомбосховища з прямим переходом у стаціонарний комплекс та розповіла про ряд інших технічних особливостей.
— Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня буде з одного кінця міста, другий заклад тут і ми охопимо все дитяче населення. Якщо треба плановий медичний огляд, ми все концентруємо в одному місті, щоб було зручно і батькам і маленьким пацієнтам, – наголосила начальниця управління.
З її слів, на сьогоднішній день відпрацьовується візуалізація проекту. Зокрема, міський архітектор вже виходив на місце майбутнього діагностичного центру.
— Сьогодні вже виходив на місце міський архітектор, відпрацьовується візуалізація проекту. В понеділок мер проводив нараду на території другої дитячої міської лікарні, було роздано вже усім конкретні завдання і ми наближаємося вже до виготовлення проекту, – резюмувала Ірина Шамрай.
Раніше повідомлялося, що управління охорони здоров’я в рамках Програми відновлення міста лише пропонує побудувати дитячий діагностичний центр з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу на території міської дитячої лікарні №2.
Створення дитячого діагностичного центру в Миколаєві наразі наближається до стадії розробки проекту.
Про стан робіт начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай розповіла на брифінгу для журналістів, повідомляє кореспондент «НикВести».
За її словами, сьогодні вже розпочато роботи над створенням діагностичного центру, який передбачає собою заклад, де буде зібрано усе необхідне обладнання та спеціалісти для повного медичного обстеження дітей.
— Це дуже амбітна мрія, яка сьогодні починає уже втілюватися в життя. Замість того, щоб у нас були розкидані спеціалісти та розкидане обладнання по всьому місту, буде досить правильно зробити один діагностичний центр, в якому з 8 ранку до 8 вечора буде зконцентровано все медичне обладнання, і мама з дитиною можу прийти та пройти обстеження абсолютно у всіх спеціалістів, – розповіла журналістам Ірина Шамрай.
Вона зазначила, що в майбутньому діагностичному центрі планується будівництво бомбосховища з прямим переходом у стаціонарний комплекс та розповіла про ряд інших технічних особливостей.
— Планується там будівництво бомбосховища з переходом до основного стаціонарного корпусу, три поверхи надбудови діагностичного центру. Це буде поліклінічне дитяче відділення. І таким чином один заклад, як обласна дитяча лікарня буде з одного кінця міста, другий заклад тут і ми охопимо все дитяче населення. Якщо треба плановий медичний огляд, ми все концентруємо в одному місті, щоб було зручно і батькам і маленьким пацієнтам, – наголосила начальниця управління.
З її слів, на сьогоднішній день відпрацьовується візуалізація проекту. Зокрема, міський архітектор вже виходив на місце майбутнього діагностичного центру.
— Сьогодні вже виходив на місце міський архітектор, відпрацьовується візуалізація проекту. В понеділок мер проводив нараду на території другої дитячої міської лікарні, було роздано вже усім конкретні завдання і ми наближаємося вже до виготовлення проекту, – резюмувала Ірина Шамрай.
Раніше повідомлялося, що управління охорони здоров’я в рамках Програми відновлення міста лише пропонує побудувати дитячий діагностичний центр з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу на території міської дитячої лікарні №2.