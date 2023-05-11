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У 16-ти пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система «єЧерга».
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон в наступних пунктах пропуску: «Ягодин – Дорогуськ», «Рава-Руська – Хребенне», «Краківець – Корчова», «Шегині – Медика», «Устилуг – Зосин», «Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону), «Ужгород – Вишнє-Нємецьке», «Тиса (Чоп) – Захонь», «Порубне – Сірет», «Могилів-Подільський – Отач», «Дякове – Халмеу», «Мамалига – Крива», «Старокозаче – Тудора», «Виноградівка – Вулкенєшть», «Орлівка – Ісакча», «Рені – Джюрджюлешть».
— Проєкт впроваджуватиметься поетапно. Наразі є доступною реєстрація вантажного автотранспорту в 16 пунктах пропуску через державний кордон. Для автобусів запис буде доступний попередньо з липня, а для легкових автомобілів – з серпня цього року. Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок доступна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга», – розповіли у відомстві.
Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.
Нагадаємо, сервіс запрацював наприкінці минулого року. єЧерга упорядковує та збільшує транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники можуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знають, коли настане їх черга перетинати кордон.
У 16-ти пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою запрацювала система «єЧерга».
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Наразі послугою можуть скористатися водії вантажівок, які планують перетинати кордон в наступних пунктах пропуску: «Ягодин – Дорогуськ», «Рава-Руська – Хребенне», «Краківець – Корчова», «Шегині – Медика», «Устилуг – Зосин», «Нижанковичі – Мальховіце» (місце перетину кордону), «Ужгород – Вишнє-Нємецьке», «Тиса (Чоп) – Захонь», «Порубне – Сірет», «Могилів-Подільський – Отач», «Дякове – Халмеу», «Мамалига – Крива», «Старокозаче – Тудора», «Виноградівка – Вулкенєшть», «Орлівка – Ісакча», «Рені – Джюрджюлешть».
— Проєкт впроваджуватиметься поетапно. Наразі є доступною реєстрація вантажного автотранспорту в 16 пунктах пропуску через державний кордон. Для автобусів запис буде доступний попередньо з липня, а для легкових автомобілів – з серпня цього року. Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок доступна на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга», – розповіли у відомстві.
Зареєструвавшись у відповідному застосунку, водій транспортного засобу отримуватиме інформацію про власний статус у черзі, її просування та час прибуття в пункт пропуску.
Нагадаємо, сервіс запрацював наприкінці минулого року. єЧерга упорядковує та збільшує транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники можуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знають, коли настане їх черга перетинати кордон.