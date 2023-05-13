Міська рада Нью-Йорка 11 травня ухвалила закон, який забороняє дискримінацію людини за вагою. Тепер документ має підписати мер міста.

Про це повідомляє New York Times.

Законопроєкт підтримали 44 із 51 члена міськради. Він доповнює перелік з 27 ознак, за якими вже заборонена дискримінація — за расою, статтю, віком, релігією, сексуальною орієнтацією, сімейним станом, інвалідністю щодо.

Документ додає вагу та зріст до цього списку. Роботодавцям та підприємствам забороняють дискримінувати людей за цими ознаками під час працевлаштування, отримання житла та доступу до громадських приміщень.

Однак також є певні винятки, коли певний зріст та вага є необхідними для виконання роботи: наприклад, поліцейські та пожежники повинні відповідати окремим фізичним вимогам. Міська комісія з прав людини буде розглядати усі скарги на дискримінацію.

Очікується, що мер Нью-Йорка підпише закон пізніше цього місяця. Тоді Нью-Йорк стане найбільшим американським містом, де заборонено дискримінацію за вагою.

Цей документ є частиною національної кампанії з боротьби з дискримінацією за вагою. У Нью-Джерсі та Массачусетсі, а також у штаті Нью-Йорк розглядають подібні законопроєкти. А в штатах Мічиган та Вашингтон уже заборонили дискримінацію за вагою.

Нагадаємо, Вищий суд Нової Зеландії визнав, що встановлення мінімального віку виборців це дискримінація. Тепер парламент обговорює, чи варто його знижувати.