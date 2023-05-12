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Поліція Київської області зареєструвала 15 кримінальних проваджень щодо злочинів проти журналістів під час бойових дій і передала їх до Служби безпеки України.
Про це повідомив у інтерв'ю «Укрінформу» начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
— Ми зареєстрували 15 кримінальних проваджень відносно злочинів щодо журналістів під час бойових дій. Вони були передані за підслідністю до Служби безпеки України, – сказав правоохоронець.
Нєбитов нагадав, що перший представник ЗМІ, з чиїм убивством зіштовхнулася поліція — це громадянин Сполучених Штатів Америки Брент Рено. Після цього, за його словами, стало зрозуміло, що російські війська вбиватимуть усіх, кого бачитимуть — журналістів, цивільних тощо.
Так, загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 54 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, через які постраждали журналісти.
Нагадаємо, зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори. «НикВести» розкрили основні проблеми та виклики медіа Миколаєва.
Поліція Київської області зареєструвала 15 кримінальних проваджень щодо злочинів проти журналістів під час бойових дій і передала їх до Служби безпеки України.
Про це повідомив у інтерв'ю «Укрінформу» начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
— Ми зареєстрували 15 кримінальних проваджень відносно злочинів щодо журналістів під час бойових дій. Вони були передані за підслідністю до Служби безпеки України, – сказав правоохоронець.
Нєбитов нагадав, що перший представник ЗМІ, з чиїм убивством зіштовхнулася поліція — це громадянин Сполучених Штатів Америки Брент Рено. Після цього, за його словами, стало зрозуміло, що російські війська вбиватимуть усіх, кого бачитимуть — журналістів, цивільних тощо.
Так, загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 54 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, через які постраждали журналісти.
Нагадаємо, зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори. «НикВести» розкрили основні проблеми та виклики медіа Миколаєва.