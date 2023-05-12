Поліція Київської області зареєструвала 15 кримінальних проваджень щодо злочинів проти журналістів під час бойових дій і передала їх до Служби безпеки України.

Про це повідомив у інтерв'ю «Укрінформу» начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

— Ми зареєстрували 15 кримінальних проваджень відносно злочинів щодо журналістів під час бойових дій. Вони були передані за підслідністю до Служби безпеки України, – сказав правоохоронець.

Нєбитов нагадав, що перший представник ЗМІ, з чиїм убивством зіштовхнулася поліція — це громадянин Сполучених Штатів Америки Брент Рено. Після цього, за його словами, стало зрозуміло, що російські війська вбиватимуть усіх, кого бачитимуть — журналістів, цивільних тощо.

Так, загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції відкрили 54 кримінальні провадження за фактами вчинення злочинів, через які постраждали журналісти.

Нагадаємо, зважаючи на складну ситуацію в Україні після початку повномасштабної російської агресії, медіа в Миколаєві зіткнулись зі значними викликами та проблемами: евакуація журналістів, зруйновані редакції, фінансові труднощі, безпека медійників, доступність інформації та інші фактори. «НикВести» розкрили основні проблеми та виклики медіа Миколаєва.