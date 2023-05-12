Представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали два автобуси Irisbus Crossway комунальному підприємству «Миколаївпастранс».

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та видання Pro.Ukraїnu.

Як відомо, вже на вихідних автобуси вирушать до Миколаєва та через два тижні, після оформлення необхідних документів зможуть приступити до роботи та перевозити миколаївців.

— Ми, як міськрада, відразу після початку російської агресії минулого року, прийняли чітке рішення, що ми стоїмо за Україною. І сьогодні наша допомога базується на цьому. Я можу гарантувати від себе, що вона триватиме. Ми добре знаємо, що означає окупація, і ми це пережили, хоча без воєнного конфлікту. Автобуси називаються «Ірісбус». Це була грецька богиня веселки, і я сподіваюся, що веселка знову зійде над Україною, – сказав мер Праги Богуслав Свобода.

Повідомляється, що автобуси не нові, вони датуються 2007 роком випуску і до цього курсували чеськими маршрутами.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив на важливості поповнення громадського транспорту Миколаєва новою технікою, оскільки велика кількість транспортних засобів була пошкоджена внаслідок обстрілів міста російськими військами.

— Громадський транспорт нам украй потрібен, адже за час російського вторгнення багато автобусів і тролейбусів були пошкоджені ракетними обстрілами, частину транспорту ми передали на потреби ЗСУ. Сьогодні до Миколаєва повертається все більше жителів, тому нам потрібно збільшувати і кількість транспорту на вулицях міста, – зазначив мер Миколаєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що миколаївська мерія сподівається від співпраці з норвезьким містом Крістіансанн розширити мережу комунального транспорту. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що місто очікує на не обов’язково нову, але хоча б використану техніку.