Миколаївська мерія сподівається від співпраці з норвезьким містом Крістіансанн розширити мережу комунального транспорту.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич розповів у коментарі журналістам, повідомляють «НикВести».

Нагадаємо, що 9 травня миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та мер норвезького міста Крістіансанн Ян Скісланд підписали меморандум про партнерство.

Олександр Сєнкевич зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення РФ, Норвегія не була налаштована на співпрацю з українськими містами, але ситуація змінилася.

— Норвегія була не дуже (налаштована, - ред.) до того, щоб оформлювати якісь офіційні стосунки з українськими містами, але з початку повномасштабного вторгнення вже почали працювати щодо оформлення побратимства з трьома містами України —це Миколаїв, Кривий ріг та Київ, — розповів він.

Наразі Миколаїв готує перелік проектів, які будуть реалізовуватись в рамках співпраці.

— Зараз ми підготуємо перелік конкретних проектів в яким будемо співпрацювати, а також ми їм передали список необхідного обладнання і техніки, які нам необхідні. Можливо, вони нам будуть надсилати, не обов’язково нову, але хоча б Б/Ушну техніку. Наприклад автобуси, які нам надіслали різні міста. У нас жителі повертаються, а транспорту не збільшується, — додав міський голова.

Нагадаємо, напередодні Саміту міст і регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України на Миколаївщині побувала делегація з Естонії, а саме — з Волості Ляене-Хар’ю.