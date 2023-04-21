Напередодні Саміту міст і регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України на Миколаївщині побувала делегація з Естонії, а саме — з Волості Ляене-Хар’ю.

Про це повідомив перший заступник голови Миколаївської облради Антон Табунщик на своїй фейсбук-сторінці.

— Сміливі представниці країни-партнера на власні очі побачили і відчули, що таке справжня війна, коли вночі почули роботу нашої ППО проти ворожих дронів, — написав він.

Гості відвідали Вознесенськ — місто-побратим Ляене-Хар’ю. Оглянули об’єкти, зруйновані ворогом, подивились, як сьогодні живе місто.

— Раніше ми показували круті комп’ютерні класи, сьогодні — шкільні бомбосховища, — додав Антон Табунщик.

Він розповів, що волость стала однією з перших іноземних партнерів, котрі почали допомагати Вознесенщині. На сьогодні там прихистили більше 500 українських біженців. Їм всебічно допомагають не лише базовими потребами, а й влаштовують культурні заходи. Угода про співпрацю між Вознесенською міськрадою та Муніципалітетом Волості вже підписана, тож робота триває.

— Уже готується візит молодіжної групи до наших партнерів для участі в літньому таборі. У подальшому сторони планують поглиблювати та розширювати сфери співпраці за напрямками, що для цих міст спільні. А саме — енергоефективність, діяльність молодіжних формувань, соціальне обслуговування, урбанізація та розбудова «SmartEnCity», — додав він.

Нагадаємо, у четвер, 20 квітня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик представляв Миколаївщину на Міжнародному Саміті міст та регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, організований спільно з Міністерством закордонних справ України в Києві.