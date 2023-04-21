У четвер, 20 квітня, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик представляв Миколаївщину на Міжнародному Саміті міст та регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, організований спільно з Міністерством закордонних справ України в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської облради.

У Саміті взяли участь більше як 120 очільників громад та регіонів з різних держав-партнерів, мери українських міст та представники регіональних та місцевих влад.

— Українська система — як і будь-який нормальний європейський устрій — абсолютно протилежна російській моделі. Наша сила — в наших людях. У наших громадах, у нашій здатності діяти заради спільної мети, зокрема й децентралізовано — коли це потрібно; а коли потребуємо ми єдності і саме державної дії — це досягається передусім вірою людей в Україну і довірою людей — своїй державі, її захисникам і захисницям, одне одному. Я дуже вдячний нашій більшості громад і всім нашим людям. Якщо вважати цю війну протистоянням ідей, то разом з перемогою нашої держави неминуче відзначимо й перемогу ідеї, що люди — важливі. Кожен і кожна. Усі наші громади. Кожне українське місто, кожне містечко, кожне наше українське село. Уся наша держава. І завдяки такому підходу замість руїн, які принесла і несе нам Росія, ми всюди відбудуємо справжнє українське життя — європейське вільне життя. Таке життя, яке наші люди — звичайні, але вільні — поважають. Таке, в якому кожну людину поважають, — зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Під час Саміту працювали дискусійні панелі, зокрема говорили про:

відновлення життєдіяльності громад,

інноваційний розвиток територій,

відновлення інфраструктури,

реінтеграцію територій,

гуманітарні питання,

розмінування територій тощо.

— Саме міжнародний досвід, комунікація і взаємодія між органами влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, тісна особиста співпраця громад на місцевому рівні з містами- побратимами дає можливість успішно, разом протистояти агресії рф та працювати на відновлення України та Миколаївщини зокрема, — зазначив Антон Табунщик.

Також, в ході Міжнародного саміту міст учасники задекларували готовність спільними зусиллями допомагати в розбудові мирного, демократичного та заможного майбутнього, сприяти становленню всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні для забезпечення міжнародної безпеки й стабільності всього світу.

Раніше перший заступник голови Миколаївської облради Антон Табунщик розповів про онлайн-зустріч з представниками Данії, на якій обговорювалось, куди буде направлено перші 7,5 мільйони доларів для області.