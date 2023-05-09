Миколаїв та норвезьке місто Крістіансанн стали містами-партнерами. Відповідний меморандум підписали під час Європейської конференції з демократії та прав людини мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і мер міста Крістіансанн Ян Скіслан.

Про це повідомив Олександр Сєнкевич у своєму телеграм-каналі.

Документ передбачає обмін досвідом у питаннях міського самоврядування та розвитку демократії, налагодження співпраці між університетами та школами, організацію молодіжних та студентських обмінів. Окремою складовою співпраці стане післявоєнна відбудова Миколаєва.

«Наразі наші міста створюють робочі групи, які будуть координуватимуть спільні кроки та розроблять програму діяльності на рік. Крістіансанн став вже шостим європейським містом, з яким Миколаїв налагоджує партнерство за час повномасштабного російського вторгнення. Упевнений, після перемоги ми реалізуємо чимало спільних проектів, які принесуть користь нашим громадам», — відзначив мер Миколаєва.

Нагадаємо, напередодні Саміту міст і регіонів в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України на Миколаївщині побувала делегація з Естонії, а саме — з Волості Ляене-Хар’ю.