Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав указ, яким вніс зміни до Статуту звання «Герой України». Відсьогодні розглядати подання про присвоєння звання буде експертна група при Комісії державних нагород та геральдики.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

До зазначеної групи увійдуть командувачі родів військ та оперативно-стратегічних угруповань військ, а також представники Офісу президента, Міноборони, Генштабу ЗСУ, правоохоронних структур, Держприкордонслужби, ДСНС та спецслужб.

— Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання «Герой України» говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу, – повідомив Володимир Зеленський.

В Офісі президента зазначили – Зеленський ухвалив таке рішення, щоб «кожен геройський вчинок громадян, які брали участь в обороні України, захисті безпеки населення та інтересів держави, не залишився поза увагою, був окремо розглянутий та відзначений на найвищому рівні».

Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області стартував всеукраїнський проєкт «Міста та їхні герої», метою якого є показати героїзм українського народу і трансформацію звичайної людини у справжнього героя. У межах проєкту по всій Україні проходять покази документальних фільмів про українські міста та їхніх мешканців, а також тематична фотовиставка з роботами провідних українських фотографів.