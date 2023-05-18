До Миколаєва вже доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Так, в найближчий час, після оформлення необхідних документів, автобуси вийдуть на міські маршрути, які обслуговує КП «‎Миколаївпастранс»‎.

Зазначається, що транспорт обладнаний пандусами та має 30 посадочних місць.

Нагадаємо, 12 травня, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали два автобуси Irisbus Crossway комунальному підприємству «Миколаївпастранс».

Також, раніше повідомлялося, що миколаївська мерія сподівається від співпраці з норвезьким містом Крістіансанн розширити мережу комунального транспорту. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що місто очікує на не обов’язково нову, але хоча б використану техніку.