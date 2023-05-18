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До Миколаєва вже доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Так, в найближчий час, після оформлення необхідних документів, автобуси вийдуть на міські маршрути, які обслуговує КП «Миколаївпастранс».
Зазначається, що транспорт обладнаний пандусами та має 30 посадочних місць.
Нагадаємо, 12 травня, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали два автобуси Irisbus Crossway комунальному підприємству «Миколаївпастранс».
Також, раніше повідомлялося, що миколаївська мерія сподівається від співпраці з норвезьким містом Крістіансанн розширити мережу комунального транспорту. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що місто очікує на не обов’язково нову, але хоча б використану техніку.
До Миколаєва вже доставили два автобуси Irisbus Crossway для громадського транспорту від чеських партнерів.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Так, в найближчий час, після оформлення необхідних документів, автобуси вийдуть на міські маршрути, які обслуговує КП «Миколаївпастранс».
Зазначається, що транспорт обладнаний пандусами та має 30 посадочних місць.
Нагадаємо, 12 травня, представники празького транспортного товариства DPP спільно з міською владою столиці Чехії передали два автобуси Irisbus Crossway комунальному підприємству «Миколаївпастранс».
Також, раніше повідомлялося, що миколаївська мерія сподівається від співпраці з норвезьким містом Крістіансанн розширити мережу комунального транспорту. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що місто очікує на не обов’язково нову, але хоча б використану техніку.