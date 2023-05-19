У Миколаєві проводять інспекції підприємств на предмет дотримання Закону України «‎Про забезпечення функціонування української мови як державної»‎.

Про це повідомляють в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Так, лише в Заводському районі Миколаєва, усього за день, було виявлено понад 40 порушень та вручено попередження власникам об’єктів торгівлі та сфери послуг.

Як повідомляють в міськраді, адміністрації районів обстежують об’єкти та проводять роз'яснювальну роботу. Адже, згідно з законодавством, зовнішня реклама, оголошення, вказівники, вивіски та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується для інформування про товари, роботи, послуги мають подаватися державною мовою. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

У Центральному районі інспекторами було перевірено понад 100 об'єктів, серед яких також виявлено велику кількість порушників.

В Інгульському районі з початку року вже обстежили 752 об'єкти. З них, вивіски державною мовою має лише 431.

Підприємцям нагадали, що за порушення вимог ст. 30 Закону передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 3400 грн до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. Та штраф за повторне порушення упродовж року – від 8500 до 11900 грн.

Нагадаємо, раніше, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.