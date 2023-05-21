У суботу, 20 травня, оркестр 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Зразково-показовий оркестр Збройних Сил України зіграли музичні композиції для мешканців та гостей міста Миколаєва.

Про це повідомляють комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» та Миколаївська ОВА.

Протягом дня військові музиканти дарували свої виступи миколаївцям у різних куточках міста. Кожен виступ супроводжувався хвилею позитивних емоцій та посмішок від людей, які спостерігали за цим видовищем.

Така музична програма надала змогу глядачам зарядитися позитивом та відчути подих свята.

Виступи відбувалися в рамках культурно-патріотичного проєкту «Мистецька артилерія» за підтримки управління культури, національностей та релігій Миколаївської облвійськадміністрації й комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, у Миколаєві у п‘ятницю, 19 травня, біля Каштанового скверу пройшло свято з нагоди Дня вишиванки.