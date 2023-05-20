У Миколаєві у п‘ятницю, 19 травня, біля Каштанового скверу пройшло свято з нагоди Дня вишиванки.

Було залучено майже п’ятдесят артистів, - повідомляє кореспондент «НикВести».

На святі миколаївців та гостей міста вітали творчі колективи Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв Миколаївської обласної ради, Дитячої художньої школи міста Миколаєва та Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького.

Також виступив колектив «Бузький Гард» і малий інструментальний ансамбль.

На виставці був представлений різновид вишиванок в етностилі з музею Миколаївського фахового коледжу культури й мистецтв.

Для дітей були організовані жваві ігри та конкурси.

Не тільки організатори, а й гості на заході були присутні у вишиванках та святковому вбранні.

— Такі свята віддають пошану історичним традиціям та створюють перспективи розвитку духовної культури молоді, - висловив свою думку мешканець Миколаєва Юрій. — Під час війни багато людей переосмислили значення вишиванки. Як і колись, вона стала для українців сакральним оберегом, - розповіла переселенка з Херсону пані Ірина.

Фоторепортаж





Фото: Марія Хаміцевич