Головний рабин України Моше Реувен Асман у понеділок, 29 травня, відвідав Миколаїв і привіз ізраїльську систему, яка добуває воду із повітря.

Про це він розповів у відеозверненні на фейсбук-сторінці, пишуть «НикВести».

— Сьогодні я поїхав до міста Миколаєва. Окрім сильних обстрілів, через які пройшло місто, там також постраждала система водопостачання, там просто нестача питної води, вона поганої якості. І ось Всевишній удостоїв мене привезти туди одне диво. Це ізраїльський винахід, апарат з добування води із повітря. Це просто унікальний апарат. Йому не потрібна ніяка вода, вона просто бере її з повітря і робить, — розповів він.

Рабин порівняв це з біблійським дивом, коли Мойсей після настанови Бога, вдарив по скелі у пустелі та з неї потекла вода.

— Не дивлячись на те, що ворог хоче робити нам зло, давайте будемо оптимістичні, радісні, будемо покладатися на Всевишнього, і тоді він дасть нам воду з повітря, електроенергію дасть із сонця, а головне — дасть нам чудову, дивовижну, швидку перемогу, — резюмував Моше Реувен Асман.

Мова йде про систему добування води ізраїльської компанії Watergen. В основі водогенераторов Watergen покладено давно відомий принцип конденсації води з повітря, який використовується в кондиціонерах, зволожувачах та іншій побутовій техніці, але технологія ізраїльтян унікальна. Вона дозволяє отримати питну воду високої якості навіть з дуже сухого і забрудненого повітря з мінімальними енерговитратами.

Моше Реувен Асман — головний рабин Синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. Головний рабин України з 2005 року. Засновник єврейського поселення Анатевка.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь хоче, щоб у Миколаєві підтримали ініціативу місцевої єврейської громади та заснували сквер пам'яті праведників світу.