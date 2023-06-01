В Одесі вдень 1 червня сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина. Ще двох людей із вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління поліції Одещини. Обставини встановлюються, запевняють правоохоронці.

Місцеве видання «Думская» зазначає, що стрілянина сталася біля Київського ринку, на вулиці Таїрова.

Нагадаємо, російські військові вдень 1 червня завдали ударів по містах та селах Херсонщини. В результаті атаки загинув чоловік, багато людей поранено.