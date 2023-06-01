Російські військові вдень 1 червня завдали ударів по містах та селах Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, сьогодні російська авіація атакувала хлібозавод у Бериславі. Унаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення.

— По місту зафіксовано два «прильоти» керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення, – заявив Олександр Прокудін.

Росіяни обстрілювали місто й з мінометів, через що постраждала місцева жителька.

Крім цього, під обстріл окупантів потрапило село Козацьке Новокаховської громади. За інформацією Новокаховської МВА, атака сталася 1 червня близько 11:00. Ворог скинув чотири керовані авіабомби, з них 3 – на Козацьке та 1 – на Нову Каховку. Є чисельні руйнування та постраждалі.

— Одна з бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міськради. Зруйновано щонайменше 3 приватні будинки, – додають у повідомленні.

Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік, є постраждалі.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.