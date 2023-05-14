|Швидкість вітру:
|2.1 м/с
|Схід сонця:
|05:18
|Захід сонця:
|20:18
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|05:12
|Захід сонця
|20:35
|Температура завтра:
|+25 C°
На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів.
Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.
Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому — 68.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 травня, росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.
На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів.
Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади.
Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому — 68.
Нагадаємо, за минулу добу, 13 травня, росіяни здійснили 90 обстрілів Херсонської області, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації. Шестеро людей отримали поранення.