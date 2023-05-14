Басейн «Зоря» готується до відкриття в Миколаєві Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перевірив готовність до відкриття бас Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич перевірив готовність до відкриття бас

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Хто приїхав на «швидкій» у ресторан в Миколаєві? Розмова з директором Миколаївського пологового будинку №3 Олегом Іщенк Розмова з директором Миколаївського пологового будинку №3 Олегом Іщенк

Кісельова запропонувала на час війни ввести мораторій на звільнення медиків Коментар очільниці фракції «Європейської солідарності» в міськраді Коментар очільниці фракції «Європейської солідарності» в міськраді

Домбровська хоче, щоб депутатів завчасно інформували щодо скорочень в лікарнях Коментар Голови фракції «Слуга народу» в міській раді Коментар Голови фракції «Слуга народу» в міській раді

Депутат Ільюк запропонував створити положення про муніципальну надбавку лікарям Коментах на сесії міськради Коментах на сесії міськради

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Кім невдоволений, як його заступник та облздоров’я проконтролювали скорочення у ЛШМД Коментах начальника Миколаївської ОВА Коментах начальника Миколаївської ОВА

Росія вночі атакувала Миколаїв чотирма «Калібрами» Постраждали понад 20 людей, є загиблі Постраждали понад 20 людей, є загиблі