Twitter відправляє в тіньовий бан облікові записи українців, які розповідають світові про підрив Каховської ГЕС російськими військовими.

На це сьогодні пожалілися ряд українських волонтерів та активістів.

Тіньовий бан означає, що цей акаунт більше не можна знайти через пошук Twitter, а його дописи соцмережа показує меншій кількості людей. Це не дозволяє ділитися інформацією про те, що зараз відбувається на Херсонщині, та залучати більшу аудиторію.

Серед тих, хто потрапив під санкції соціальної мережі, як зіркові акаунти з тисячами підписників як у співачки Джамали, так і облікові записи звичайних користувачів, які мають менше ніж 100 підписників.

Пізніше один з користувачів, який має закордонний обліковий запис Twitter також з’ясував, що ці акаунти приховано тільки від користувачів за кордоном. В Україні їх так само можна знайти у пошуку.

Через Twitter українці також звернулися до низки міжнародних організацій, які займаються питаннями захисту довкілля. Серед них Greenpeace, PETA та інші. Їхні офіційні сторінки масово відмічають у постах, оскільки жодна з них досі не опублікувала офіційної заяви щодо катастрофічних наслідків, до яких призвів підрив станції

У Twitter поки що ніяк не коментували, що відбувається з обліковими записи українських користувачів. Натомість Ілон Маск опублікував посилання на перший випуск відеоблогу Такера Карлсона, колишнього ведучого Fox News, якого критикували за проросійські погляди. У відео ведучий називає Україну як можливого винуватця підриву Каховської ГЕС.





Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маск закрив угоду щодо придбання Twitter за 44 мільярди доларів. Він заявив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектру думок. Саме тому він придбав соціальну мережу.

Після чого, соціальна мережа зняла обмеження з акаунтів президента Росії та кремлівських відомств, які ввели на початку повномасштабного вторгнення.