У соцмережах поширився флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон із закликом до президента Володимира Зеленського надати чинності законопроєкту про заборону російського книжкового імпорту, який парламент ухвалив рік тому, 19 червня.

Флешмоб запустили учасники ініціативи «‎Українська книжкова революція».

— Видавнича продукція агресора – це теж окупація. Пане Президенте, підтримайте позицію парламенту, книжкової спільноти і громадянського суспільства. Виконайте свій конституційний обов’язок. Захистіть наш культурний простір від «русского міра», – закликали учасники акції.

Відповідний законопроєкт, розроблений спільно з активістами та видавничою спільнотою, Верховна Рада ухвалила ще в червні 2022. Через день після того його передали на підпис Володимиру Зеленському, але поки він цього не зробив.

Документ забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Нагадаємо, у лютому цього року у Миколаєві розробили міську програму «розвитку і функціонування української мови» на 2023-2025 роки.

Однак, пізніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував Олександра Сєнкевича через російські вивіски у місті та припустив, що мовна програма Миколаєва є скоріше фікцією.