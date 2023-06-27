У Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

— Ми готуємося до можливої загрози. В області створено відповідний штаб, передбачено різні сценарії, щоб максимально убезпечити людей, — сказав Лисак у відеозверненні.

Очільник ОВА зазначив, що в зоні найбільшого ризику перебувають населені пункти Нікопольського та Криворізького районів, жителям потрібно бути готовими до екстреної евакуації в разі надзвичайної ситуації.

Крім цього, необхідно підготуватися на випадок можливої загрози: зробити запас води в герметичних ємностях, зібрати тривожну валізку, багаж якої має бути ретельно запакований. У разі вибуху - закрити всі отвори в приміщенні та слухати поради від офіційних осіб.

Очільник ОВА наголосив, що ситуація контрольована і наразі радіаційний фон в області не перевищує норму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть планувати терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС. З такою заявою до українців та світової спільноти вчора звернувся президент України Володимир Зеленський. Про мінування охолоджувача одного з реакторів на станції раніше повідомляв і голова ГУР Кирило Буданов.