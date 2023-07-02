У Бучі відкрили інсталяцію на честь мешканців міста, яких російські військові вбили під час окупації.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Меморіал установили на вході до Бучанського міського парку. Там згадано 501 мешканця міста, яких убили росіяни.

Окрім того, у парку провели концерт-реквієм «Об’єднані заради перемоги». Це перший такий захід ушанування загиблих у Бучанській громаді, каже Анатолій Федорук.

— Це не можна забути і не можна пробачити (злочини росії в Бучанській громаді, – прим.). Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибунал, – наголосив очільник міста.

Нагадаємо, в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі.