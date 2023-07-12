Після публікації «НикВести» «Миколаївводоканал» скасовував тендер на придбання 20 дизельних генераторів на 10,7 мільйонів гривень.

Відповідне рішення комунальне підприємство оприлюднило на ProZorro.

В протокольному рішенні вказано, що тендер скасували, через відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг.

Слід зазначити, що раніше у коментарі «НикВести» Борис Дуденко зазначав, що підприємство оголосило тендер на придбання генераторів, щоб бути підготовленими до непередбачуваних ситуацій. Проте грошей на закупівлю у комунального підприємства не було.

— Ми готуємося до зими та до тих непередбачуваних ситуацій. Питання щодо фінансування цього щастя (генераторів, — прим.) ще не вирішено ні з донорами, ні з містом. Але на всякий випадок ми подумали, що нам це не завадило, — говорить директор водоканалу.

Варто зазначити, що 10 квітня цього року Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторів різної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори будуть встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно.

Також у січні цього року благодійники передали комунальному підприємству «Миколаївводоканал» потужний дизельний генератор. Його вартість складає 400 тисяч доларів.

У грудні минулого року Німеччина передала Миколаєву 4 генератори потужністю 715, 410 та 630 кВт.

Нагадаємо, що управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 6 лютого цього року без торгів замовило у компанії «Даріоз Опті» генераторів на 11,74 мільйона гривень.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» оголосило тендер на закупівлю 18 потужних генераторів очікуваною вартістю у 9 мільйонів 999 тисяч 900 гривень. Проте торги було відмінено.



