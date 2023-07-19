В ніч на 19 липня в Одесі лунали вибухи, ворог масовано атакував місто.

У Повітряних силах перед цим повідомляли, що окупанти випустили крилаті ракети Калібр з Чорного моря, через що в Одеській та Миколаївській областях існує ракетна небезпека.

Близько 2:00 в Одесі пролунали нова серія вибухів. Очільник Одеської ОВА закликав не підходити до вікон та не знімати роботу ППО.

Про наслідки ворожої атаки обіцяють розповісти пізніше. Однак, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, в ефірі Еспресо розповів, що ця атака могла бути однією з найбільш масованих у регіоні з початку повномасштабного вторгнення.

— Попередньо, були застосовані крилаті ракети - швидше за все, «‎калібри»‎. Можливо, ще «‎онікси»‎. Чекаємо від військових більш точної інформації. Не обійшлось без «‎шахедів»‎. Є влучання уламків збитих ракет і дронів на певні локації, постраждалі автомобілі, було вибито деякі шибки у багатоповерхівках. Не надходило інформації про постраждалих, — наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками «Shahed-136» на Миколаївську область. Протиповітряна оборона знищила 4 ворожих БпЛА.