Українські партизани провели диверсійну операцію в окупованому Маріуполі Донецької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росіян.
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.
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Українські партизани провели диверсійну операцію в окупованому Маріуполі Донецької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росіян.
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.