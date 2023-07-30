Українські партизани провели диверсійну операцію в окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Група «Ї» Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки, пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів. Також вивели з ладу виробництво «зубів дракона», тобто обладнання для оборонних укріплень росіян.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.