В Україні сертифікували машину для підготовки ґрунту до розмінування, яку розробили харківські фахівці. Це дозволяє налагодити її виробництво та використовувати для розмінування територій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Ще у середині травня 2023 року очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену харківськими спеціалістами.

Тоді йшлося про існування машини в єдиному екземплярі. Однак Синєгубов наголошував на високій ефективності машини. Ця техніка має натискний принцип дії та окрім знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, здатна ліквідувати «розтяжки».

У Міністерстві зазначають, що перша сертифікована українська машина має переваги перед закордонними аналогами. Серед них: простота конструкції та порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту.

Водночас техніка здатна ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі виробники можуть виготовляти дві машини щомісяця.

Перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що в уряді зацікавлені в налагодженні власного виробництва на противагу імпорту. Мінекономіки підтримує ефективні українські розробки та має наміри збільшити вітчизняне виробництво.

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