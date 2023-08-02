Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Ще у середині травня 2023 року очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену харківськими спеціалістами.
Тоді йшлося про існування машини в єдиному екземплярі. Однак Синєгубов наголошував на високій ефективності машини. Ця техніка має натискний принцип дії та окрім знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, здатна ліквідувати «розтяжки».
У Міністерстві зазначають, що перша сертифікована українська машина має переваги перед закордонними аналогами. Серед них: простота конструкції та порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту.
Водночас техніка здатна ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі виробники можуть виготовляти дві машини щомісяця.
Перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що в уряді зацікавлені в налагодженні власного виробництва на противагу імпорту. Мінекономіки підтримує ефективні українські розробки та має наміри збільшити вітчизняне виробництво.
Нагадаємо, що
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Ще у середині травня 2023 року очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області запустили в роботу машину для розмінування, виготовлену харківськими спеціалістами.
Тоді йшлося про існування машини в єдиному екземплярі. Однак Синєгубов наголошував на високій ефективності машини. Ця техніка має натискний принцип дії та окрім знешкодження протитанкових та протипіхотних мін, здатна ліквідувати «розтяжки».
У Міністерстві зазначають, що перша сертифікована українська машина має переваги перед закордонними аналогами. Серед них: простота конструкції та порівняно невисока вартість виробництва, обслуговування й ремонту.
Водночас техніка здатна ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни. Наразі виробники можуть виготовляти дві машини щомісяця.
Перша віцепрем’єр-міністерка України та міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що в уряді зацікавлені в налагодженні власного виробництва на противагу імпорту. Мінекономіки підтримує ефективні українські розробки та має наміри збільшити вітчизняне виробництво.
Нагадаємо, що