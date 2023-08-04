Миколаївці заборгували перед облтепло 246 мільйонів гривень, з яких 89 мільйонів гривень — це борг за минулий опалювальний сезон.

Про це в програмі «Діалог» повідомив директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Директор розповів, що попри умови воєнного стану, рівень оплат послуг за минулий опалювальний сезон, склав близько 89%, що є досить непоганим результатом в таких складних умовах.

— Миколаївці платять непогано, у нас рівень оплати за минулий опалювальний сезон біля 89%. В умовах воєнного стану це досить непоганий показник. На сьогодні, миколаївці заборгували за минулий опалювальний сезон 89 мільйонів гривень, за всі сезони 246 мільйонів гривень. Борги досить великі, але ми над цим працюємо, і потихеньку люди сплачують. Протягом місяця на рахунки підприємства надходить 15-17 мільйонів гривень від споживачів, – сказав Микола Логвінов.

Раніше, «Миколаївоблтеплоенерго» підписало акти готовності до опалювального сезону лише 19 багатоквартирним будинкам. Всього на обслуговуванні у підприємства 1247 будинків. Основна проблема в тому, що керуючі компанії не хочуть промивати системи будинків. Наразі тільки 427 будинків пройшли гідравлічні випробування.