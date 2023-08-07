У місті Баштанка Миколаївської області планують встановити меморіал загиблим на війні захисникам України.

Як пишуть «НикВести», розпорядження про створення робочої групи, яка цим займатиметься, підписав мер міста Олександр Береговий.

У документі зазначається, що робоча група має розробити проєкт меморіалу, розглянути місця його встановлення та винести це на громадське обговорення.

Робочу групу очолила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Євдощенко. Також до складу групи увійшли представники підрозділів міськради, депутати, громадські активісти та очільниця місцевого музею.

Нагадаємо, у Миколаєві оголосили архітектурні конкурси на проекти меморіалів на честь захисників України.

Відомо, що в рамках першого конкурсу учасники мають розробити проект меморіалу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе, що в Інгульському районі. Другий — на території кладовища, обмеженого вулицями Андрія Антонюка, Гагаріна та проспектом Богоявленським, що у Корабельному районі міста.