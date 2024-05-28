Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.
Про це повідомляють «НикВести».
Як відомо, 4 травня, жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула бронзу на Кубку світу з фехтування у Гонконгу. В команді була також миколаївська рапіристка — Аліна Полозюк, яка зіграла вирішальну роль у здобутті бронзової медалі. Для жіночої збірної України це перша в історії командна медаль Кубка світу з фехтування на рапірах.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, висловив надію на підтримку місцевого бізнесу для спонсорської допомоги спортсменам у майбутньому.
— Нажаль, це не велика сума, якщо брати всесвітні гонорари для спортсменів, але в межах нашого бюджету, вважаю, що це теж непогано. Звичайно хотілось би, щоб місцевий бізнес підтримував наш спорт. Перед війною ми планували зробити такий фонд, який би підтримувався саме місцевим бізнесом, але сьогодні місцевий бізнес переживає не найкращі часи, тому сподіваюсь, що ми повернемось до цього питання після війни, а поки що ми будемо продовжувати підтримку наших спортсменів і виділяти на це кошти. Зокрема звертатимемося до депутатів з приводу підвищення суми цієї премії, – заявив мер.
У листопаді 2022 року Полозюк вперше в кар'єрі стала чемпіонкою України з фехтування на рапірі, а у лютому 2023-го здобула першу в історії України медаль у жіночій рапірі на Гран-прі з фехтування на етапі Кубка світу в Турині.
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Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.
Про це повідомляють «НикВести».
Як відомо, 4 травня, жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула бронзу на Кубку світу з фехтування у Гонконгу. В команді була також миколаївська рапіристка — Аліна Полозюк, яка зіграла вирішальну роль у здобутті бронзової медалі. Для жіночої збірної України це перша в історії командна медаль Кубка світу з фехтування на рапірах.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, висловив надію на підтримку місцевого бізнесу для спонсорської допомоги спортсменам у майбутньому.
— Нажаль, це не велика сума, якщо брати всесвітні гонорари для спортсменів, але в межах нашого бюджету, вважаю, що це теж непогано. Звичайно хотілось би, щоб місцевий бізнес підтримував наш спорт. Перед війною ми планували зробити такий фонд, який би підтримувався саме місцевим бізнесом, але сьогодні місцевий бізнес переживає не найкращі часи, тому сподіваюсь, що ми повернемось до цього питання після війни, а поки що ми будемо продовжувати підтримку наших спортсменів і виділяти на це кошти. Зокрема звертатимемося до депутатів з приводу підвищення суми цієї премії, – заявив мер.
У листопаді 2022 року Полозюк вперше в кар'єрі стала чемпіонкою України з фехтування на рапірі, а у лютому 2023-го здобула першу в історії України медаль у жіночій рапірі на Гран-прі з фехтування на етапі Кубка світу в Турині.