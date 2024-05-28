Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.

Про це повідомляють «НикВести».

Як відомо, 4 травня, жіноча збірна України з фехтування на рапірах здобула бронзу на Кубку світу з фехтування у Гонконгу. В команді була також миколаївська рапіристка — Аліна Полозюк, яка зіграла вирішальну роль у здобутті бронзової медалі. Для жіночої збірної України це перша в історії командна медаль Кубка світу з фехтування на рапірах.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, висловив надію на підтримку місцевого бізнесу для спонсорської допомоги спортсменам у майбутньому.