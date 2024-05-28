В одному з укриттів Очакова підліток розливав воду на підлогу та показував непристойні жести на камеру відеоспостереження.

Відео виклала пресслужба Очаківської міської ради.

Інцидент стався в укритті по вулиці Торговій в центрі міста.

— Хлопець розливав воду на підлогу та на камеру показував непристойні жести. Це укриття було облаштоване місцевою владою за кошти платників податків у 2023 році. Під час обстрілу перечекати тут небезпеку можуть відвідувачі ринку та громадяни, які перебувають поруч. Працівники Очаківської комунальної служби благоустрою постійно підтримують належний стан в укриттях нашого міста, проте деякі городяни зовсім не поважають працю інших, — повідомили в міськраді.

Мерія звернулась до батьків місцевих дітей з проханням провести роз’яснювальну роботу зі своїми дітьми щодо належної поведінки в громадських місцях.

— Закликаємо також усіх мешканців міста бути свідомими, з повагою ставитись до комунального майна, не допускаючи акти вандалізму, оскільки це стосується не лише комфорту, а й безпеки. Комунальне майно — це в першу чергу, ваше майно! — закликали батьків у мерії.

Нагадаємо, невідомі чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.

Міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «довбо@бами» та «тупими».

Поліцейські розшукали молодиків, які влаштували бійку. Вони виявилися мешканцями Кіровоградщини.