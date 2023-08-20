Військові хакери привітали росіян з Днем повітряного флоту, розмістивши на сайтах понад 15 компаній РФ кадри збитого російського пілота та збитого літака Су-27.

Про це «НикВести» розповіли організатори цифрового «привітання».

За їх інформацією, «вітання» від хакерів отримали російські підприємства, які були задіяні в транспортній і логістичній підтримці дій, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Замість привітань від Путіна та Шойгу відвідувачі сайтів отримали нагадування про те, що з лютого 2022 року Росія втратила 315 літаків і 316 гвинтокрилів. Повідомлення було проілюстровано фотографіями збитого СУ-27 і російського пілота, який змушений був катапультуватися і ймовірно потрапив у полон», – зазначається в повідомлені.

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