ТОВ «Ойл Ультра» сплатить до Державного бюджету України штраф у 170 тисяч гривень за торгівлю неякісним бензином у Миколаєві.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У травні 2021 року було проведено планову перевірку характеристик автомобільного бензину та дизельного пального на АЗС ТОВ «Ойл Ультра» в Миколаєві. Під час якої було встановлено, що продукція не відповідає встановленим вимогам. Було прийнято рішення про обмеження продажу продукції та приведення її у відповідність.

Але через два місяці під час позапланової перевірки виявилось, що підприємство не виконало встановленні вимоги. Тому на них було накладено штраф у десять тисяч неоподатковуваних мінімумів у сумі 170 тисяч гривень за порушення вимог пункту 6 частини 4 статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд та контроль непродовольчої продукції».

Як повідомляється, ТОВ «Ойл Ультра» не сплатили штраф у встановлений законом строк, тому інспекція звернулася до суду з позовом про стягнення санкцій.

Миколаївський суд ухвалив рішення щодо стягнення штрафу. Фірма подала апеляцію, яку суд не задовольнив.

Як зазначається, інспекція звернулася до Державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу.

Нагадаємо, через підвищення податків, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень зросли приблизно на 10%.