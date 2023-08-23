Дно колишнього Каховського водосховища, котре залишилось без води, засіяли різними травами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
«Дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами, – йдеться у повідомленні.
В Міндовкілля розповіли, що природоохоронці Національного природного парку «Кам'янська Січ» насіяли рослини, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.
Як відомо, Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.
За словами гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років. Станцію планують зробити більш потужною.
Дно колишнього Каховського водосховища, котре залишилось без води, засіяли різними травами.
Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
«Дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами, – йдеться у повідомленні.
В Міндовкілля розповіли, що природоохоронці Національного природного парку «Кам'янська Січ» насіяли рослини, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.
Як відомо, Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.
За словами гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років. Станцію планують зробити більш потужною.