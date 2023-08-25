Комунальне підприємство «Миколаївпастранс» отримав ще один автобус від німецьких партнерів з міста Дрезден.

Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

«КП «Миколаївпастранс» вітає містян з Днем Незалежності України! Та презентує автобус, який був переданий громаді Миколаєва від німецьких партнерів з міста Дрезден. Дякуємо нашим друзям за допомогу! Слава Україні!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у березні Миколаїв отримав три автобуси Mercedes Citaro від німецьких партнерів.