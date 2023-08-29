Представники Південного офісу Держаудитслужби вдруге не з’явилися на бюджетну комісію Миколаївської міськради, де обговорювали ситуацію з комунальним підприємством «Миколаївелектротранс», що стосується укриттів.

Про це під час засідання комісії повідомив депутат міськради Федір Панченко.

Він також відзначив, що під час попередньої особистої розмови з аудиторами отримав чітку відповідь, що представники служби не збираються відвідувати комісії.

— Мав розмову з головою Південного офісу, не продуктивну, на жаль. Якщо прибрати усі нісенітниці, які він розповідав з приводу того, чому не може обговорювати на комісії вказану тему, то на моє питання, чи з’явиться будь-хто на комісії, я отримав відповідь «звичайно ні», — сказав депутат.

Однак, на комісії була присутня друга сторона. Під час доповіді, директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана розповів, що комунальне підприємство вже подало позов до суду. Так, на 19 вересня вже призначене підготовче засідання з приводу акту Державної аудиторської служби.

Депутати прийняли рішення передати інформацію про відмову аудиторів від участі в обговоренні, комісії з питань законності та гласності.

— Попросимо їх рекомендацію та висновок щодо дій у таких випадках, коли комісії ігноруються під надуманими приводами, — резюмував Федір Панченко.

Нагадаємо, що начальник Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Денис Яковлєв заявив, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» нібито заплатило понад 30 мільйонів за встановлення укриттів на зупинках, хоча встановлено було сховищ на суму 15,3 мільйона.

У свою чергу у комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» назвали маніпулятивними заяви Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про перерахунок підряднику 30 мільйонів гривень за зупинки-укриття.

Зазначимо, що згідно з відкритими джерелами, «Миколаївелектротранс» заключило договір з підрядником ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на суму 15 мільйонів 338 тисяч 142 гривні 40 копійок. Така сума була перерахована підприємству за 14 укриттів.

Спочатку планувалося встановити 34 сховища. Однак після звільнення правобережної Херсонщини інтенсивність обстрілів Миколаєва значно знизилася, тож потреба в додаткових укриттях зникла. Більше, згідно з відкритими даними, «Миколаївелектротранс» торгів не оголошував і договорів на придбання сховищ не укладав.

Нагадаємо, в травні цього року Держаудитслужба заявила, що «Миколаївелектротранс» переплатило за мобільні бомбосховища на зупинках громадського транспорту 5 млн 834 тис. 270 гривень.

На комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» запевнили, що вони не допускали порушень на 5,8 мільйона гривень під час закупівлі мобільних бомбосховищ на зупинках громадського транспорту. Директор підприємства Юрій Сметана вважає, що аудитори надали такі висновки спеціально для дискредитації місцевої та обласної влади.