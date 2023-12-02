На Бахмутському напрямку українські захисники намагаються переходити у наступи, якщо трапляється нагода.

Про це повідомив начальник служби звʼязків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

— Ситуація на Бахмутському напрямку досить активна, українські захисники відбили 21 ворожу атаку. Ворог активно використовує авіацію, якщо це дозволяє погода. Бачимо, що на артилерійські обстріли погода не сильно впливає. Перед тим як здійснювати штурмові дії, російські окупанти активно обстрілюють українські позиції, — розповів Володимир Фітьо.

За його словами, бойові дії відбуваються на півдні та півночі Бахмута.

— Наші військові знаходяться в активній обороні, але за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище, — сказав він.

За словами Володимира Фітьо, російські окупаційні війська намагаються відбити попередньо втрачені свої позиції, але успіхів у них немає.

Вони намагаються штурмувати групами «Шторм», «Шторм Z», «Шторм V», які сформовані з колишніх увʼязнених військовослужбовців-штрафників.

Як повідомлялось раніше, одна з важливих трас на Бахмутському напрямку вже прострілюється українськими військовими. Збройні сили України вже «дістають» до траси «‎Бахмут — Горлівка»‎ і працюють над тим, аби перерізати ще кілька ворожих логістичних шляхів.