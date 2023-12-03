З метою посилення контролю за охороною лісів від незаконної вирубки ялинок та сосен у період з 1 грудня по 12 січня, екоінспекція розробила план спільних заходів щодо організації та проведення операції «Новорічна ялинка».

Про це повідомили в Екоінспекції південно-західного округу.

Зазначається, що у спільних заходах, крім самої інспекції, беруть участь Південне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління Національної поліції в Одеській та Миколаївській областях, Управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Одеської області та Миколаївської області.

Планується створення робочих груп та проведення заходів щодо охорони «різдвяних» дерев від самовільних рубок. Насамперед перевірятимуться селекційні плантації, ділянки особливо цінних та пересаджених хвойних порід. А також лісові масиви, що поруч з населеними пунктами, автошляхи, залізниці та особливо території та обʼєкти заповідного фонду. Перевірки проводитимуться у пунктах реалізації та на можливих шляхах перевезення новорічних ялинок на території у передноворічний період.

Раніше повідомлялось, що в Києві на Софійській площі встановлять головну ялинку країни, але святкувань та ярмарків не буде.