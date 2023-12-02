У Києві на Софійській площі за кошти меценатів встановлять головну ялинку країни, а також фотозону, де можна буде взяти новорічну іграшку собі на згадку за донат Збройним Силам.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, написала КМДА.

«Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо Росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік», — сказала вона.

Як відомо, на Софійській площі відкриють головну ялинку країни. Її встановлять і прикрасять іграшками та енергозберігаючими гірляндами за кошти меценатів, котрі забажали подарувати свято нашим дітям. Підготовка відбувається з урахуванням безпекової ситуації в місті.

Окрім цього, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених новорічними іграшками. Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України.

Ганна Старостенко нагадала, що в Києві продовжує діяти режим комендантської години, який без винятків триватиме на різдвяно-новорічні свята.