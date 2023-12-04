Адміністрація Київського СІЗО заявила, що готує звернення до Державного бюро розслідувань та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо дій адвокатів підозрюваного Олександра Дубінського.

Про це йдеться у повідомленні Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

Також зазначається, що адвокати підозрюваного у державній зраді нардепа із посиланням на нього самого поширили інформацію «про побиття та знущання» над Олександром Дубінським у СІЗО.

Адміністрація Київського СІЗО зазначила, що надала повне сприяння правоохоронцям і медикам для перевірки заяви адвокатів, оскільки зацікавлена у встановленні істини.

«За результатами огляду лікарями швидкої допомоги встановлено задовільний стан здоров’я та відсутність підстав для госпіталізації за межі установи попереднього увʼязнення. Органами Національної поліції проведено комплекс заходів (включно із судово-медичним дослідженням), за результатами яких інформація про побиття підозрюваного Дубінського не знайшла свого підтвердження», — заявила адміністрація Київського СІЗО.

Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

А 13 листопада СБУ вручили йому підозру у роботі на користь російських спецслужб.