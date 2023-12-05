Колишній заступник голови громади на Сумщині передавав російським загарбникам інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними правоохоронців, завербували чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. А до травня 2022 року він обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

«Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням у полоні в рашистів, — йдеться в повідомленні.

За завданням куратора з ворожої спецслужби чоловік, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні. Згодом, для розширення своїх можливостей, зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів.

Він дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України. Крім того, використовуючи особисті зв’язки, збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Чоловіка затримали під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів та комунікації з ФСБ.

Він передавав ворогу фото та відео через анонімний чат у месенджері у вигляді медіафайлів з відмітками на електронних картах. Розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину.

Наразі затриманому йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.