Українські військові під Бахмутом знищують до 80% російської техніки, яка потрапляє в поле ураження артилерії та БПЛА.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командир роти «Ахіллес» Юрій Федоренко.

За його словами, наразі головне завдання противника — повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та сформувати плацдарм для подальших штурмів.

Юрій Федоренко зазначив, що у штурмах армія РФ використовує як мобілізовані підрозділи «Шторм Z» так і різні спеціальні підрозділи, зокрема десантників та «кадирівців», які шукають діють досить професійно та шукають прогалини в українській обороні.

Разом з тим Юрій Федоренко додає, що 80% російської техніки які з'являється в радіусі удару української артилерії та БпЛА одразу знищується.

«Противник застосовує і танки, і броньовані машини піхоти. Та техніка, яка з’являється у зоні ураження наших артилерійських засобів та БПЛА, 80% знищується, або пошкоджується. Дуже малий відсоток техніки противника має можливість повернутись назад», — сказав Юрій Федоренко.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила ще одну інформаторку спецслужб РФ поблизу передової на Донеччині. Вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута.