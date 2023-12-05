З Авдіївки Донецької області евакуйовано всіх дітей, соцслужбам вдалося знайти інформацію про останню родину з дитиною.

Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в етері «Громадського радіо».

Раніше глава МВА повідомляв, що в Авдіївці офіційно залишалася одна дитина – це хлопчик, але його не могли знайти.

«Немає дітей у місті. Знайшли ми цю родину із хлопчиком, вони поїхали. Станом на сьогодні немає жодної дитини у місті. По всіх фронтових громадах майже ніде дітей не залишилося», — розповів він.

Нагадаємо, що в Авдіївці без світла, тепла, води та зв’язку залишаються понад 1 300 мешканців.