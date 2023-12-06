У Дніпрі затримали трьох чоловіків, які торгували вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, підозрювані з метою продажу незаконно зберігали вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухівку. Дозволу на все це вони не мали.

«Під час обшуків у них виявлено та вилучено 5 616 800 доларів, 45 055 євро, 268 350 грн, пістолети, автомати, магазини до зброї з набоями, ручні гранатомети, набої різного калібру, гранати, детонатори, глушники та різноманітні вибухові речовини», — йдеться у повідомленні.

Чоловіків взяли під варту. Їх підозрюють в незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який продавав автомат Калашникова, гранати, детонатори, пластид і тротил, які були підпільно вивезені у 2022 році з Харківщини.