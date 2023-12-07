Миколаївські медики онкологічного диспансеру оперують пацієнтів із тяжкими пораненнями. Нещодавно у лікарні врятували життя рятувальника, який підірвався на боєприпасі.

Про це йдеться у сюжеті «5 каналу».

Рятувальник Юрій потрапив на хірургічний стіл після поранення. Чоловік щодня наражається на небезпеку на роботі, але біда чатувала його вдома: він підірвався на російському боєприпасі.

«Був вихідний день, займався вдома по господарству і підірвався на вибухівці, що залишили окупанти. У горло, висок, в лоб, та і хватає цих осколків. Із Снігурівки мене на швидкій допомозі привезли в Миколаїв», — розповідає чоловік.

Операцію Юрію зробили хірурги Миколаївського обласного онкоцентру. Нині він перебуває під їхнім наглядом. Самі ж лікарі кажуть, що операції по видаленню уламків у мирний час вважалися б надскладними, але зараз це стало буденністю.

Раніше повідомлялося, що миколаївські медики онкологічного диспансеру прооперували жительку Херсона, яка була поранена внаслідок військових дій. Жінка потрапила до лікарні з діагнозом вогнепальне осколкове проникаюче поранення грудної клітини.