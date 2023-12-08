Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід уже трьом з чотирьох суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні 35 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

5 грудня ВАКС застосував до одного із суддів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 мільйона гривень застави.

6 грудня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави другому судді Київського апеляційного суду з аналогічною сумою застави.

7 грудня за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного судді. ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,9 мільйона гривень застави.

Строк дії запобіжних заходів — 60 днів.

Нагадаємо, чотирьох суддів КАС викрили в одержанні 35 тисяч доларів хабаря за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Їм оголосили підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).