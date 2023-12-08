Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід уже трьом з чотирьох суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні 35 тисяч доларів хабаря.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
5 грудня ВАКС застосував до одного із суддів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 мільйона гривень застави.
6 грудня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави другому судді Київського апеляційного суду з аналогічною сумою застави.
7 грудня за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного судді. ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,9 мільйона гривень застави.
Строк дії запобіжних заходів — 60 днів.
Нагадаємо, чотирьох суддів КАС викрили в одержанні 35 тисяч доларів хабаря за ухвалення рішення про скасування арешту майна.
Їм оголосили підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід уже трьом з чотирьох суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні 35 тисяч доларів хабаря.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
5 грудня ВАКС застосував до одного із суддів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 4 мільйона гривень застави.
6 грудня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави другому судді Київського апеляційного суду з аналогічною сумою застави.
7 грудня за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного судді. ВАКС задовольнив клопотання та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,9 мільйона гривень застави.
Строк дії запобіжних заходів — 60 днів.
Нагадаємо, чотирьох суддів КАС викрили в одержанні 35 тисяч доларів хабаря за ухвалення рішення про скасування арешту майна.
Їм оголосили підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).