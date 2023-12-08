Росія намагається через родичів військовополонених та цивільних заручників створити соціальну і політичну напругу в Україні.

Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив під час брифінгу у рамках міжнародної конференції з прав людини «Свобода або страх», повідомили в «Укрінформ».

«РФ, на мій погляд, станом на зараз прийняла для себе нову стратегію — не повертати практично нікого. Паралельно вони виходять на звʼязок із родичами, як цивільних заручників, так і військовополонених, і намагаються їм розказати, що вони готові повернути всіх і що насправді це Україна нібито не хоче забирати», — сказав він.

За його словами, росіяни пропонують родичам цивільних заручників і військовополонених виходити на акції протесту, перекривати дороги, блокувати адмінбудівлі тощо.

«Це зафіксовані факти, які відбуваються кожного дня. Таким чином, на мій погляд, РФ намагається через родичів військовополонених та цивільних заручників створити соціальну і політичну напругу усередині нашої держави», — зазначив Дмитро Лубінець.

Він заявив, що українська влада наразі, на жаль, не знає, як це подолати.

«І станом на зараз немає інструментарію, щоб змусити росіян без їхнього бажання щось поміняти і повернути цивільних заручників і військовополонених», — констатував уповноважений Верховної Ради.

На його думку, станом на зараз єдиним інструментарієм тиску на російську сторону є ЗСУ.

Раньше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.