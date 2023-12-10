10 грудня у Миколаєві відбувся мітинг на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Про це пишуть «Новини-Н».

Мітингувальники вимагають звільнення військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь

«Наша вимога: повернення наших дітей та рідних, синів та дітей, які перебувають у військовому полоні», — зазначила одна з мітингующих.

Учасники акції також розповіли, що раніше влада обіцяла повернути захисників «Азовсталі» за 3-4 місяці. мітингувальники нарікають, що цього так і не сталося.

— Тепер влада каже, ми нічого не обіцяли. Вони самі здалися в полон!, — пояснюють вони.

В мітингу прийняло участи близько 60 людей.

Нагадаємо, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.